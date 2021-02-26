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Госизмена не имеет сроков давности: в СБУ объяснили санкции Захарченко и Ко

Пятница, 26 февраля 2021, 19:53

Служба безопасности Украины предложила СНБО ввести санкции относительно 10 бывших должностных лиц, поскольку государственная измена не имеет сроков давности.

Источник: глава СБУ Иван Баканов, которого цитирует пресс-служба СБУ

Детали: комментируя итоги заседания СНБО, Баканов отметил, что Среди указанных экс-чиновников: бывшие министр МВД Виталий Захарченко, командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, председатель СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

По мнению сотрудников Службы безопасности, указанные лица были причастны к поддержке пророссийских сил, а также совершали действия, направленные на укрепление оккупационного режима на территории Автономной Республики Крым и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Прямая речь Баканова: "Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора. Впрочем, государственная измена не имеет сроков давности".

Украинская правда
Темы: госизменасанкцииСБУ


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