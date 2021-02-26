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СНБО применила максимальные санкции против 10 экс-чиновников-госизменщиков

Пятница, 26 февраля 2021, 19:13

Совет национальной безопасности и обороны принял максимальные санкции, позвляет законодательство, в отношении должностных лиц, которые предали Украину.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО

Прямая речь Данилова: О применении непосредственно санкций... Мы рассматривали всех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали наше государство - было принято решение относительно 10 человек. Они все лишены всех госнаград и званий, ни одного украинского звания нет. К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство.

Детали: Речь идет о следующих лиц:

  1. Березовский Денис Валентинович, 15.07.1974 года рождения, контр-адмирал
  2. Шапортов Станислав Владимирович, 16.02.1967 года рождения, генерал-майор
  3. Няньчура Сергей Николаевич, 18.01.1970 года рождения, генерал-майор юстиции
  4. Котовский Юрий Алексеевич, 09.08.1964 года рождения, генерал-майор
  5. Якименко Александр Григорьевич, 22.12.1964 года рождения, генерал-майор
  6. Тоцкий Владимир Владимирович, 19.10.1954 года рождения, генерал-майор
  7. Ганжа Сергей Валентинович, 13.07.1959 года рождения, генерал-майор
  8. Елисеев Сергей Станиславович, 24.10.1961 года рождения, вице-адмирал
  9. Шакуро Дмитрий Александрович, 21.04.1973 года рождения, контр-адмирал
  10. Захарченко Виталий Юрьевич, 20.01.1963 года рождения, генерал внутренней службы Украины.

Отмечается, что перечень ограничений покажут в указе президента 26 февраля.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: СНБО


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