СНБО применила максимальные санкции против 10 экс-чиновников-госизменщиков
Пятница, 26 февраля 2021, 18:13
Совет национальной безопасности и обороны принял максимальные санкции, позвляет законодательство, в отношении должностных лиц, которые предали Украину.
Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО
Прямая речь Данилова: О применении непосредственно санкций... Мы рассматривали всех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали наше государство - было принято решение относительно 10 человек. Они все лишены всех госнаград и званий, ни одного украинского звания нет. К ним применен максимальный пул санкций, которые позволяет наше законодательство.
Детали: Речь идет о следующих лиц:
- Березовский Денис Валентинович, 15.07.1974 года рождения, контр-адмирал
- Шапортов Станислав Владимирович, 16.02.1967 года рождения, генерал-майор
- Няньчура Сергей Николаевич, 18.01.1970 года рождения, генерал-майор юстиции
- Котовский Юрий Алексеевич, 09.08.1964 года рождения, генерал-майор
- Якименко Александр Григорьевич, 22.12.1964 года рождения, генерал-майор
- Тоцкий Владимир Владимирович, 19.10.1954 года рождения, генерал-майор
- Ганжа Сергей Валентинович, 13.07.1959 года рождения, генерал-майор
- Елисеев Сергей Станиславович, 24.10.1961 года рождения, вице-адмирал
- Шакуро Дмитрий Александрович, 21.04.1973 года рождения, контр-адмирал
- Захарченко Виталий Юрьевич, 20.01.1963 года рождения, генерал внутренней службы Украины.
Отмечается, что перечень ограничений покажут в указе президента 26 февраля.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
Украинская правда