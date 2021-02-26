Убийство Хашогги: США рассекретили отчет разведки и ограничили въезд 76 саудитам

Согласно рассекреченному отчету американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман одобрил убийство изгнанного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Источник: сайт Госдепа США, CNN

Дословно в отчете: "По нашим оценкам, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию в Стамбуле по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Мы основываем эту оценку на том, что наследный принц контролирует процесс принятия решений в Королевстве, а также на поддержке им насильственных мер против саудовских диссидентов, которые живут за границей".

Детали: После публикации отчета госсекретарь Энтони Блинкен объявил о новом "запрете Хашогги", наложив визовые санкции на 76 граждан Саудовской Аравии, которых подозревают в угрозах диссидентам за рубежом, а также в убийстве Хашогги.

Напомним: Джамаль Хашогги был убит и расчленен группой саудовских оперативников в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Эр-Рияд сначала отрицал убийство, но спустя почти три недели после исчезновения журналиста наконец признал, что Хашогги был убит намеренно, но отрицал любую причастность королевской семьи.

В этом инциденте были обвинены чиновники низшего уровня, в том числе пять человек, которым теперь грозит смертная казнь. Анкара назвала это заявление неудовлетворительной и потребовала от Эр-Рияда настоящего сотрудничества.