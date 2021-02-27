В Антарктиде откололся айсберг. Его площадь больше площади Киева
Суббота, 27 февраля 2021, 00:42
В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.
Источник: The Guardian
Детали: Разлом произошел чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей". От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров.
Ранее ученые наблюдали несколько больших разломов в этом районе.
BAS glaciologist Ollie Marsh shows how the new iceberg #A74 recently calved of the #BruntIceShelf is drifting with the tides 👇 https://t.co/tadDbzwMop— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 27, 2021