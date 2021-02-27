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В Антарктиде откололся айсберг. Его площадь больше площади Киева

Суббота, 27 февраля 2021, 01:42
Фото: Robert Taylor/AP

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.

Источник: The Guardian

Детали: Разлом произошел в пятницу чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей". От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров.

Ранее ученые наблюдали несколько больших разломов в этом районе.

Темы: экология


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