В Антарктиде откололся айсберг. Его площадь больше площади Киева

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.

Источник: The Guardian

Детали: Разлом произошел в пятницу чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей". От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров.

Ранее ученые наблюдали несколько больших разломов в этом районе.