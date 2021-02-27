Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Антарктиде откололся айсберг. Его площадь больше площади Киева

Суббота, 27 февраля 2021, 00:42
В Антарктиде откололся айсберг. Его площадь больше площади Киева
Фото: Robert Taylor/AP

В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров.

Источник: The Guardian

Детали: Разлом произошел чуть более чем в 20 километрах от британской исследовательской станции "Галлей". От ледника Бранта отделился айсберг площадью 1270 квадратных километров (площадь Киева 839 кв.км.) и толщиной 150 метров.

Ранее ученые наблюдали несколько больших разломов в этом районе.

 
Карта: BAS

"Украинская правда" в Threads

Темы: экология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
экология
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Украина нуждается в "экологическом Рамштайне"
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: