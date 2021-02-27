Третий день вакцинации от COVID: привито больше, чем за предыдущие два

26 февраля в Украине от COVID-19 привито 1713 человек, что на 534 больше, чем за прошедшие сутки.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии УП

Детали: Ляшко отметил, что, поскольку кампания вакцинации разворачивается каскадным методом, то за сутки 26 февраля мобильными бригадами сделано на 534 прививки больше, чем за прошлые.

Прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации.

За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин.

Наибольшее количество привитых 26 февраля – в Николаевской области (170 прививок).

С начала кампании в Украине от коронавируса привито 3051 человека. Больше всего из них – в Черкасской области (270 прививок).

Что предшествовало: За первые два дня прививочной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1338 лицам в разных регионах Украины, большинство из них тогда составляли мужчины.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП