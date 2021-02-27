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В Венеции высыхают знаменитые каналы

Суббота, 27 февраля 2021, 16:54
В Венеции высыхают знаменитые каналы

Венеция в последние дни фиксирует довольно редкое явление – часть каналов практически высохли из-за низких приливов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Venezia Today.

Низкие приливы привели к высыханию небольших каналов и открыли берега Гранд-канала. Явление стало возможным из-за сильного атмосферного давления над Италией, которое влияет на подъем уровня воды.

В пятницу минимальный прилив в городе был на 48 сантиметров ниже середины моря, а на выходные Муниципальный центр приливов и отливов прогнозирует цифры е: в частности, отрицательный пик -55 сантиметров на 17:00 в субботу, за которым следует вероятный -50  в воскресенье.

Однако для Венеции это не рекорд: в январе 2018 года был зафиксирован минимум -66 сантиметров, а в конце февраля 2008 года был зафиксирован рекорд -83 сантиметра.

Напомним, в середине ноября 2019 года Венеция страдала вследствие самого высокого прилива за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра.

В результате власти Италии решили ввести чрезвычайное положение в Венеции.

В июне 2020 года большая часть исторического центра Венеции ушла под воду после одного из рекордных приливов, редких для этого времени года.

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Темы: Италияэкология
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