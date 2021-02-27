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В Северной Македонии экс-главу контрразведки осудили за прослушивание тысяч граждан

Суббота, 27 февраля 2021, 18:39

Бывшего директора Управления безопасности и контрразведки Северной Македонии Сашу Миялкова приговорили к 12 годам тюрьмы за незаконное прослушивание тысяч граждан по так называемому делу "Мишень Крепость".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Согласно данным прокуратуры, в период с 2008 по 2015 год с помощью трех систем мониторинга коммуникаций управления незаконно отслеживалось более 4000 телефонных номеров без решения суда. В целом слежка велась за более 200 00 граждан.

По делу "Мишень Крепость" было предъявлено обвинение еще нескольким чиновникам силовых структур Северной Македонии разного уровня. Они обвиняются в преступном сговоре и злоупотреблении служебным положением, подделке официальных документов для массового незаконного подслушивания граждан, а также в уничтожении звукозаписывающей техники, что нанесло ущерб бюджету.

Бывшего министра внутренних дел Гордана Янкулоску приговорили к 4 годам лишения свободы. Бывшего чиновника из МВД Надицу Николич к 3 годам, бывшего руководителя офиса Миялкова Тони Якимовски к 6 годам. Бывшие чиновники УБК Горан Груевский и Никола Бошковский получили 15 лет тюрьмы заочно - они сбежали и находятся сейчас за рубежом - в Греции.

Еще четыре человека были приговорены к условным срокам наказания.

Миялков руководил спецслужбой с 2006 по 2015 год, во время правления его двоюродного брата, бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского, который бежал из страны более двух лет назад и получил политическое убежище в Венгрии.

Миялков исчез за несколько дней до суда, но через сутки сам пришел к прокурору, заявив, что имел проблемы со здоровьем и находился в самоизоляции. После приговора домашний арест ему был заменен на пребывание за решеткой из-за вероятности побега.

Приговор по делу "Мишень Крепость" вынесен первой инстанцией, и стороны вправе обратиться в апелляционный суд.

Темы: Македония


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