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От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Суббота, 27 февраля 2021, 22:48

Огромный айсберг площадью 1270 квадратных километров отделился от шельфового ледника Бранта в Антарктиде.

Источник: сообщение Британской Антарктической службы

Детали: То, что айсберг неизбежно отколется, ученые констатировали в ноябре 2020 года. Тогда на шельфе образовалась большая трещина, которая постоянно росла, пока 26 февраля утром айсберг не отделился.

Это уже третья крупная трещина ледникового шельфа, которая стала активно расползаться в течение последнего десятилетия.

В Антарктической службе также спрогнозировали, что в ближайшие недели или месяцы айсберг может отойти от шельфа. Однако этого не произойдет, если он оказался на мели, в таком случае вся ледяная масса останется рядом с шельфом Бранта.

 

Ученые также опубликовали видео, снятое с вертолета, чтобы показать, как выглядит раскол.

Справка: Ученые ежедневно наблюдают за ледяным шельфом Антарктиды, используя автоматизированную сеть высокоточных приборов GPS, измеряющих, как деформируется и движется ледяной шельф. Также для исследований используются спутниковые снимки ESA, NASA и немецкого спутника TerraSAR-X.

Все данные поступают в Кембридж для анализа, поэтому специалисты точно знают, что происходит даже в антарктическую зиму, когда на антарктической станции нет персонала, а температура опускается ниже минус 50 градусов по Цельсию.

Площадь в 1270 км² это огромный массив, для сравнения - площадь Киева составляет 839 км², Харькова - 350 км².

Украинская правда
Темы: экология


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