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На военных США в Сирии готовят атаки - Байден

Воскресенье, 28 февраля 2021, 02:55

В официальном письме Конгрессу президент США Джо Байден сообщает о том, что проиранского боевики планируют нападение на американских военных в Сирии.

Источник: Документ, распространенный Пресс-служба Белого дома

Прямая речь: "Эти группы (поддерживаемые Ираном боевики - УП) участвуют в постоянном планировании будущих атак".

Детали: Байден напомнил, что недавно военные США нанесли точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, используется проиранского боевиками, по его указанию.

По утверждению президента США, эти боевики участвовали в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

Предыстория:

  • Военные США вечером 25 февраля совершили авиаудары на востоке Сирии в ответ на недавние обстрелы американских объектов в Ираке.
  • В начале января Сирия заявила о воздушной атаке Израиля.
  • В конце октября 2020 армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки "Аль-Каида" в этой стране.

Украинская правда
Темы: СШАБайденСирия


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