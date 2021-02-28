На военных США в Сирии готовят атаки - Байден
Воскресенье, 28 февраля 2021, 02:55
В официальном письме Конгрессу президент США Джо Байден сообщает о том, что проиранского боевики планируют нападение на американских военных в Сирии.
Источник: Документ, распространенный Пресс-служба Белого дома
Прямая речь: "Эти группы (поддерживаемые Ираном боевики - УП) участвуют в постоянном планировании будущих атак".
Детали: Байден напомнил, что недавно военные США нанесли точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, используется проиранского боевиками, по его указанию.
По утверждению президента США, эти боевики участвовали в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.
Предыстория:
- Военные США вечером 25 февраля совершили авиаудары на востоке Сирии в ответ на недавние обстрелы американских объектов в Ираке.
- В начале января Сирия заявила о воздушной атаке Израиля.
- В конце октября 2020 армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки "Аль-Каида" в этой стране.
Украинская правда