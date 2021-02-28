Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На военных США в Сирии готовят атаки - Байден

Воскресенье, 28 февраля 2021, 01:55
На военных США в Сирии готовят атаки - Байден

В официальном письме Конгрессу президент США Джо Байден сообщает о том, что проиранского боевики планируют нападение на американских военных в Сирии.

Источник: Документ, распространенный пресс-службой Белого дома

Прямая речь: "Эти группы (поддерживаемые Ираном боевики - УП) участвуют в постоянном планировании будущих атак".

Детали: Байден напомнил, что недавно военные США нанесли точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, который используется проиранского боевиками, по его указанию.

По утверждению президента США, эти боевики участвовали в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

Предыстория:

  • Военные США вечером 25 февраля совершили авиаудары на востоке Сирии в ответ на недавние обстрелы американских объектов в Ираке.
  • В начале января Сирия заявила о воздушной атаке Израиля.
  • В конце октября 2020 армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки "Аль-Каида" в этой стране.

Украинская правда
Темы: СШАБайденСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
США
Залужный рассказал Милли о наступлении и определенных успехах ВСУ 
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: