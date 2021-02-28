На военных США в Сирии готовят атаки - Байден

В официальном письме Конгрессу президент США Джо Байден сообщает о том, что проиранского боевики планируют нападение на американских военных в Сирии.

Источник: Документ, распространенный пресс-службой Белого дома

Прямая речь: "Эти группы (поддерживаемые Ираном боевики - УП) участвуют в постоянном планировании будущих атак".

Детали: Байден напомнил, что недавно военные США нанесли точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, который используется проиранского боевиками, по его указанию.

По утверждению президента США, эти боевики участвовали в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

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