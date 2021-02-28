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В Германии вирусологи предупреждают о третьей волне Covid

Воскресенье, 28 февраля 2021, 12:49

В Германии наблюдается "начало тенденции", которая может вылиться в третью волну пандемии коронавируса.

Источник: DW со ссылкой на данные немецкого вирусолога Кристиана Дростена и прогнозы профессора Торстена Лера

Детали: Дростен, который консультирует правительство ФРГ в вопросах борьбы с пандемией, предостерег об опасности третьей волны пандемии в Германии.

На вопрос журналиста, находится ли Германия в третьей волне пандемии, Дростен ответил, что на данный момент страна переживает начало такого развития событий. В подтверждение своих слов вирусолог указал на ход эпидемии в других странах, а также на результаты моделирования дальнейшего развития ситуации в самой Германии.

По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 28 февраля в ФРГ за сутки зафиксировали 7890 новых случаев заражения и еще 157 смертей из-за COVID. Таким образом в стране от вируса умерли уже более 70 тысяч человек. Недельные средние показатели заражения наблюдаются на уровне 63,8 на 100 тыс. человек.

Однако уже в апреле ситуация грозит значительно ухудшиться. Вирусолог признал, что при нынешних темпах заражений вакцинация также мало чем сможет помочь, хотя одновременно это должно сократить показатели смертности среди наиболее уязвимых пожилых людей. Относительно возможных послаблений карантина, то Дростен прогнозирует их не раньше второй половины лета.

Так же профессор Торстен Лер, который специализируется на прогнозах относительно ситуации с пандемией, предупреждает о значительном ускорении темпов распространения инфекции. По его данным, уже в апреле при нынешних темпах распространения коронавируса показатели заражений могут вернуться к уровню, который наблюдался до Рождества.

Причиной этого профессор Лер называет все более активное распространение британского варианта коронавируса (B.1.1.7), а также оживление контактов между жителями Германии, наблюдаемое с середины февраля.

Напомним: Руководитель компании BioNTech Угур Шахин прогнозирует, что массовая вакцинация населения от COVID-19 позволит уменьшить количество инфицированных, однако людям могут понадобиться дополнительные дозы вакцины ежегодно или каждые полтора года.

Темы: эпидемиякоронавирусГермания


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