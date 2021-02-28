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В Киеве за сутки еще две сотни заражений Covid, 14 человек умерли

Воскресенье, 28 февраля 2021, 14:08

В субботу, 27 февраля, в столице зафиксировали 208 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Учитывая указанные 208 заражений, в городе с начала пандемии заболели уже 137 864 человека.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет, 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет, 12 девочек и 7 мальчиков. При этом 46 человек госпитализированы, а 63 человека выздоровели.

В субботу от Covid-19 умерли 14 пациентов. Всего болезнь унесла жизни 2657 киевлян.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27)".

Напомним: В течение субботы, 27 февраля, в Украине обнаружили 5833 новых случая коронавирусной болезни, 89 человек умерли.

Украинская правда


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