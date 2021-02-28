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В Украине число смертей от Covid приблизилось к 26 тысячам

Воскресенье, 28 февраля 2021, 07:29
В Украине число смертей от Covid приблизилось к 26 тысячам

В течение субботы, 27 февраля, обнаружили 5833 новых случая коронавирусной болезни, 89 человек умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Госпитализация понадобилась 3218 больным, летальных случаев - 89. За все время пандемии в Украине заразились 1347849 человек, болезнь унесла жизни 25982 украинцев.

Среди 5833 новых заражений 795 детей и 146 медработников.

Осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24491, методом ИФА - 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18194).

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях".

Напомним: 26 февраля в Украине было зафиксировано 8172 новых заражения коронавируом, госпитализированы 2806 человек, летальных исходов - 151.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 387 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в США Бразилии и Франции, Украина переместилась на 10 место.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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