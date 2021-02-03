Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Интернет-провайдеры и онлайн сервисы один за другим прекращают трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других, которые согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля должны быть немедленно заблокированы на 5 лет.

Источник: Украинская правда

Детали: Момент отключения вещания телеканала ZIK

Дословно онлайн-сервис Ланет: "В связи с указом Президента Украины №43 / 2021 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", ретрансляцию телеканалов эт "связанных с юридическими лицами из Приложения 2 остановлен в пакетах кабельного телевидения а также в IPTV и ОТТ пакетах онлайн-сервиса Ланет.TV".

Что предшествовало: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.