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Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Среда, 3 февраля 2021, 00:15

Интернет-провайдеры и онлайн сервисы один за другим прекращают трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других, которые согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля должны быть немедленно заблокированы на 5 лет.

Источник: Украинская правда

Детали: Момент отключения вещания телеканала ZIK

Дословно онлайн-сервис Ланет: "В связи с указом Президента Украины №43 / 2021 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", ретрансляцию телеканалов эт "связанных с юридическими лицами из Приложения 2 остановлен в пакетах кабельного телевидения а также в IPTV и ОТТ пакетах онлайн-сервиса Ланет.TV".

Что предшествовало: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Темы: МедведчукРосcияоккупация


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