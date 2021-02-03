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Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 01:03

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля, согласно которому трансляция телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK должно быть немедленно заблокирована на 5 лет.

Источник: сообщение Томиленко в Facebook

Прямая речь: "Внесудебная внезапная запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация.

Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона;

Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова.

Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление.

Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова.

Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ".

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Темы: МедведчукРосcияПутин


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