Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Медведчука
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля, согласно которому трансляция телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK должно быть немедленно заблокирована на 5 лет.
Источник: сообщение Томиленко в Facebook
Прямая речь: "Внесудебная внезапная запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация.
Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона;
Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова.
Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление.
Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова.
Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ".
Что предшествовало:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.