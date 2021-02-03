Россия будет поставлять COVID-вакцину в ОРДЛО. Раньше в Москве это отрицали

Россия будет поставлять вакцину от COVID-19 в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь: "Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит".

Детали: Отмечается, что Песков подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить в правительстве.

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