Россия будет поставлять COVID-вакцину в ОРДЛО. Раньше в Москве это отрицали
Среда, 3 февраля 2021, 13:56
Россия будет поставлять вакцину от COVID-19 в так называемые "ЛНР" и "ДНР".
Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК
Прямая речь: "Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит".
Детали: Отмечается, что Песков подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить в правительстве.
Предыстория:
- В конце января руководство оккупационной власти ОРДЛО анонсировало получения российского препарата "Спутник V", который в РФ называют вакциной от COVID-19.
- Однако, в Москве ответили, что таких поставок не запланировано.