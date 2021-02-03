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Россия будет поставлять COVID-вакцину в ОРДЛО. Раньше в Москве это отрицали

Среда, 3 февраля 2021, 14:56

Россия будет поставлять вакцину от COVID-19 в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь: "Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит".

Детали: Отмечается, что Песков подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить в правительстве.

Предыстория:

  • В конце января руководство оккупационной власти ОРДЛО анонсировало получения российского препарата "Спутник V", который в РФ называют вакциной от COVID-19.
  • Однако, в Москве ответили, что таких поставок не запланировано

Темы: вакцинацияОРДЛОРосcия


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