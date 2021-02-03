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ATR заявил о сворачивании финансирования, а в министерстве говорят, что изменили схему

Среда, 3 февраля 2021, 14:08
ATR заявил о сворачивании финансирования, а в министерстве говорят, что изменили схему
Ленур Ислямов. Фото atr.ua

Крымскотатарский телеканал ATR заявляет, что опять не может получить финансирование из госбюджета из-за внутреннего распоряжения Министерства реинтеграции оккупированных территорий.

Источник: АТR со ссылкой на гендиректора канала Ленура Ислямова, сайт Минреинтеграции

Прямая речь Ислямова: "Сегодняшние стресс-тесты, которые делает власть, – это прямая дискриминация крымских татар. Мы стоим вне конкурсов всех, мы – телеканал коренного народа, поэтому когда нам говорят, что вы в очередь станьте и таких как вы много, это сразу означает, что нас лишают политического статуса".

Детали: По его словам, средства в бюджете есть, их телеканал должен был получить как прямую поддержку. Но министр Алексей Резников изменил их назначение на услуги. Отныне ATR должен принять участие в тендере, однако, когда он будет, неизвестно.

По словам Ислямова, Резников на встрече с ним сообщил, что на разработку тендера им нужно полгода, а потом еще два месяца – на сам конкурс.

В Минреинтеграции в свою очередь заявили, что в 2021 году поддержат большее количество вещателей на временно оккупированные территории Донбасса и Крым – на это предусмотрено почти 50 млн грн.

В министерстве объяснили, что для эффективного использования ресурсов, увеличения количества вещателей и обеспечения их стабильной работы решили усовершенствовать механизм финансирования, которое будет предоставляться по "абсолютно прозрачной процедуре".

Прямая речь заместителя министра Игоря Яременко: "В основе подхода – прозрачный механизм распределения средств на конкурсной основе, как это предусмотрено законодательством. Мы предлагаем распределить ресурсы на несколько лотов, в частности, вещание на крымскотатарском языке на Крым, вещание на украинском языке на Крым, вещание на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей".

Детали: По его словам, на начало февраля в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей.

Яременко добавил, что в 2021 году на программу вещания на ВОТ министерство получило в 2,5 раза меньше денег, чем просило, опираясь на предложения вещателей и оценку реальных потребностей.

По словам заместителя министра, "эти средства не предназначены для конкретного вещателя".

Яременко заявил, что понимает важность поддержки канала ATR, но "так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО".

По его словам, сейчас в министерстве работают, чтобы как можно быстрее запустить прозрачный механизм использования средств, а также над тем, чтобы объем государственной поддержки вещателей увеличился.

Украинская правда

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Темы: телевидениеМВОТденьги
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