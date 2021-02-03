Пропавший в зоне ООС военный находится в плену боевиков – штаб

Командование сообщило, что российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил.

Источник: Оперативне командування "Північ"

Дословно: "28 января 2021 на одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев.

Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ Кстати, дискредитирующие ВСУ и нашу страну. Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что русские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины.

Просим военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу".

#УВАГА!!! Інформаційне повідомлення Як вже повідомлялося, 28 січня 2021 року на одній з позицій Збройних Сил України в... Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Середа, 3 лютого 2021 р.

Напомним: В зоне ООС во время дежурства исчез военный.