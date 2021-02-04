В Мариуполе нашли схрон оружия: больше 1600 гранат, десятки пистолетов

Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов, в котором было более 1600 гранат, 2 тысячи осветительных ракет и более сотни ящиков патронов.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно: "В одном из заброшенных зданий в Приморском районе Мариуполя обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5".

Детали: По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начали уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.