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Российские пропагандисты уже зовут на работу сотрудников холдинга Медведчука

Четверг, 4 февраля 2021, 14:05

Российские пропагандисты предлагают трудоустройство журналистам украинских телеканалов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: главный редактор российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в Facebook

Прямая речь: "А также предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским".

Детали: Также российская пропагандистка зовет работать российских представителей СМИ, "кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, и кто разделяет редакционную политику RT".

Напомним: Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Маргарита Симоньян, которой запрещен въезд в Украину, недавно незаконно посетила временно оккупированный Донбасс. Выступая на некоем форуме, она призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Украинская правда
Темы: санкцииМедведчукпропаганда


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