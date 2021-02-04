Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские пропагандисты уже зовут на работу сотрудников холдинга Медведчука

Четверг, 4 февраля 2021, 13:05
Российские пропагандисты уже зовут на работу сотрудников холдинга Медведчука

Российские пропагандисты предлагают трудоустройство журналистам украинских телеканалов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: главный редактор российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в Facebook

Прямая речь: "А также предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским".

Детали: Также российская пропагандистка зовет работать российских представителей СМИ, "кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, и кто разделяет редакционную политику RT".

Напомним: Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Маргарита Симоньян, которой запрещен въезд в Украину, недавно незаконно посетила временно оккупированный Донбасс. Выступая на некоем форуме, она призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииМедведчукпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: