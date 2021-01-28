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Одна из главных пропагандисток Кремля призвала Путина аннексировать Донбасс

Четверг, 28 января 2021, 17:18
Одна из главных пропагандисток Кремля призвала Путина аннексировать Донбасс

Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.

Источник: ее выступление на форуме "Русский Донбасс", который проходил в четверг в оккупированном Донецке

Детали: Видео с форума выложил в Twitter кремлевский журналист Дмитрий Смирнов

Прямая речь Симоньян: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!"

Напомним: Ранее стало известно, что в Донецк едут российские пропагандисты Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для проведения форума "Русский Донбасс".

Призыв Симоньян напоминает известную фразу, сказанную Путиным после оккупации Крыма. Тогда он сравнил оккупированные земли с кораблями и сказал: "Крым и Севастополь вернулись в родную гавань".

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОРосcияаннексияпропагандаПутин
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