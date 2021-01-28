Одна из главных пропагандисток Кремля призвала Путина аннексировать Донбасс

Главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России Russia Today Маргарита Симоньян призвала власти РФ присоединить оккупированную часть Донбасса к себе.

Источник: ее выступление на форуме "Русский Донбасс", который проходил в четверг в оккупированном Донецке

Детали: Видео с форума выложил в Twitter кремлевский журналист Дмитрий Смирнов

Прямая речь Симоньян: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!"

Маргарита Симоньян - на форуме "Русский Донбасс": Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

Напомним: Ранее стало известно, что в Донецк едут российские пропагандисты Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян для проведения форума "Русский Донбасс".

Призыв Симоньян напоминает известную фразу, сказанную Путиным после оккупации Крыма. Тогда он сравнил оккупированные земли с кораблями и сказал: "Крым и Севастополь вернулись в родную гавань".