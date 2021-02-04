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На Донбассе ранили украинского военного

Четверг, 4 февраля 2021, 17:00
На Донбассе ранили украинского военного

В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Южное, 4 февраля российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия и ранили военного.

Источник: ОТУ "Север" в Facebook

Детали: В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ.

На странице штаба ООС информация о раненом в настоящее время отсутствует.

Предыстория:

  • Российско-оккупационные войска за минувшие сутки дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОРДЛО
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