На Донбассе ранили украинского военного

В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Южное, 4 февраля российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия и ранили военного.

Источник: ОТУ "Север" в Facebook

Детали: В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ.

На странице штаба ООС информация о раненом в настоящее время отсутствует.

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