Одиозный бизнесмен пытался решить свои проблемы взяткой

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств, и которого подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Источник: СБУ, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Оперативники и следователи спецслужбы задержали в Николаеве бухгалтершу предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала 10 тысяч долларов взятки должностному лицу Государственной фискальной службы.

СБУ традиционно не указывает имя подозреваемого, однако по данным источника УП, это одесский бизнесмен Араик Амирханян. Ему объявлено подозрение в организации предоставления неправомерной выгоды.

Взятка предназначалась чтобы "решить" с должностным лицом вопрос об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности.

Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является этот бизнесмен, "специализируются" на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Его структуры в целом получили более 0,5 миллиарда бюджетных средств.

В СБУ отмечают, что предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности.

Из-за этого у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась "решить" в Николаеве бухгалтер бизнесмена.

Дополнительно: Разоблачение проводилось под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры. Продолжается досудебное следствие.

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