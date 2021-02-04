Блокировка каналов Медведчука: в G7 согласны с необходимостью борьбы с дезинформацией

Послы стран Группы семи (G7) согласны с необходимостью борьбы с дезинформацией в контексте решения о санкциях против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы согласились, что нужно бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в Twitter Группы поддержки Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине и объяснил решение о санкциях против телеканалов.

Европейский Союз отреагировал на это раньше, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время для этой борьбы есть определенные пределы.

Также послы приветствовали начавшийся прогресс в реформе СБУ.

На встрече с президентом послы также подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременную реформу ВРП и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229 по Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета правосудия), которые не обеспечат качественных, честных судей.

"Люди и бизнес говорят нам, что им нужны именно такие", - отмечается в Twitter Группы поддержки Украины.