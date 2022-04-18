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Дочь Тараса Казака учится в Лондоне и рассказывает, что помогает беженцам

Денис КарловскийПонедельник, 18 апреля 2022, 21:55
разыскиваемый нардеп от "опзж" тарас козак. фото: zagittya.com.ua

Дочь подсанкционного народного депутата Тараса Козака учится в Лондоне и дала несколько интервью журналистам, что помогает украинским беженцам.

Источник: украинское медиа "Наші Гроші", интервью Ланы Козак для изданий Evening Standard Magazine и Independent (оба принадлежат российскому бизнесмену Александру Лебедеву), и газете i

Детали: Лана Козак в интервью не рассказывает, что является дочерью депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, обвиняемого в государственной измене и находящегося в международном розыске.

Она сказала, что ее мать и брат живут во Львове и боятся за свою жизнь, прячась в "семейном бункере".

Лана рассказала, что она пропускала занятия в престижном университете University of the Arts London (Университет искусств Лондона), чтобы помочь с размещением центров сбора пожертвований для украинцев. Она призвала правительство Великобритании делать больше для помощи обычным украинцам.

Интервью Ланы для британских журналистов
Интервью Ланы для британских журналистов
Скриншот

Девушка поделилась с журналистами, что ее мать может выехать в Британию и по действующим правилам получить легальное убежище через программу для родственников украинцев, живущих в Британии. Но, по ее словам, ее мать не хочет пересекать границу из-за очередей.

Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что у Тараса Козака двое детей от своей первой жены – 28-летний Роман и 20-летняя Роксолана.

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Согласно резюме, которое девушка публично обнародовала в Linkedin, Лана завершила престижную школу в Швейцарии с блестящими оценками и поступила в университет, где обучались ведущие дизайнеры мира.

По состоянию на 2019 год обучение на бакалавриате, которое длится три года, стоило 23 тыс. фунтов в год. На сайтах для студентов пишут, что ориентировочная стоимость проживания в Лондоне для студентов (жилье, книги, личные расходы и т.п.) составляет от 8 тыс. фунтов в год. То есть, в общей сложности обучение в Лондоне обойдется студентке Лане Козак примерно в 3,6 млн грн.

Лана также публикует в соцсетях фотографии с дорогой одеждой престижных брендов, а также показывает свои путешествия в курорты Греции. В 2019 году Лана публиковала в Instagram фотографии из Москвы, где она останавливалась в дорогой пятизвездочной гостинице.

Лана Козак в Москве возле ЦУМа в 2019 году
Лана Козак в Москве возле ЦУМа в 2019 году
Фото: instagram-страница Ланы

Журналисты "Наші Гроші" сконтактировали с девушкой, чтобы узнать, общается ли она с отцом и как финансирует свое обучение, проживание и отдых. Она сказала, что ее родители развелись, когда она была маленькой, и с тех пор с отцом не общается. Девушка проигнорировала вопросы финансов.

Мать Ланы Руслана не имеет бизнеса. Матерь Тараса Козака – София Козак и его брат – Богдан владеют гостиницей и рестораном во Львове. Также София Козак имеет долю в предприятиях, основанном юридическим лицом "Керамбуд". Это предприятие в свою очередь принадлежит Богдану Козаку и родному брату Виктора Медведчука – Сергею Медведчуку.

Почему это важно: Козак является одним из ближайших соратников задержанного Виктора Медведчука. В частности, юридически Козак владел холдингом, управлявшим телеканалами Zik, 112 и Newsone, чью деятельность приостановил Совет национальной безопасности и обороны из-за угрозы суверенитета и независимости Украины.

Козак бежал в Беларусь, когда против него возбудили уголовные дела о государственной измене и покушении на разграбление государственных недр. Источники журналистов утверждают, что он скрывается на территории России. У его партнерши есть недвижимость в Москве.

Американское правительство 20 января ввело персональные санкции против Казака за его действия по подрыву суверенитета Украины.

Темы: Тарас КозакМедведчукОПЗЖсанкции
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