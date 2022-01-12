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Соратник Медведчука заработал на продаже нефтяной компании в России – расследователи

Среда, 12 января 2022, 17:43

Международные журналисты-расследователи выяснили, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак, приближенный к куму Путина Виктору Медведчуку, получил $50 млн от продажи нефтяной компании в России.

Источник: расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (OCCRP)

Детали: В августе 2021 года белорусская государственная компания "Беларусьнефть" отчиталась о приобретении за 50 миллионов долларов российской компании "Пурнефть". Во владении "Пурнефти" находятся 69 месторождений нефти к югу от Северного полярного круга.

По словам журналистов, в 2020 году "Пурнефть" после уплаты налогов и сборов получила прибыль в размере 10 миллионов долларов.

Расследователи выяснили из документов, опубликованных в ходе слива Pandora Papers, что компанией "Пурнефть" владела оффшорная компания Brimipana Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Формально компания была зарегистрирована на гражданине Венгрии Алексея Киселя.

Однако журналисты доказывают, что компании Киселя связаны с Козаком и его семьей.

В частности, Brimipana осуществляла прямые переводы на счета кипрской офшорной компании Soferco Trading Ltd, зарегистрированной на жену Козака Наталию Лавренюк.

Brimipana также в 2018 году заплатила 1 миллион долларов компании Козака Turul Investments, якобы за передачу австрийской фирмы Onyx Aviation. Тем не менее, в следующем году эта компания была ликвидирована.

Международные журналисты-расследователи предполагают, что Кисель является прикрытием для Козака, поэтому они делают вывод, что украинский нардеп прямо зарабатывал на российской нефтяной компании.

Справка: Именно на Казака были зарегистрированы телеканалы "112", Newsone и Zik, которые в феврале 2021 года прекратили вещание из-за санкций Совета безопасности и обороны. Козака считают близким окружением Виктора Медведчука. Как дозательство, в частности, во время оккупации Россией Крымского полуострова, Козак с Медведчуком  на двоих приобрели в России другой нефтяной бизнес – в Ростовской области.

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Предыстория: 

  • Поздним вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы, которые связывали с Медведчуком и "ОПЗЖ". Санкции ввели прямо против их владельца – Козака.
  • Основанием для введения санкций против украинского нардепа стала его причастность к поставкам угля с временно оккупированных территорий Донбасса. Как доказывали в расследовании Службы безопасности, юридические лица, зарегистрированные на Козака, таким образом финансировали деятельность террористов так называемых российских образований "ДНР" и "ЛНР". По словам расследователей, схему организовали через оффшорную компанию на Кипре.
  • В феврале того же года нардеп подал иск в Верховный Суд Украины, в котором оспаривал решение СНБО о наложении санкций на его имущество и компании. В апреле Суд отклонил ходатайство Казака.
  • По данным СБУ, Козак скрывается на территории государства-агрессора России.
  • Гражданская жена Козака Наталья Лавренюк приобрела квартиру в Москве за 13 миллионов долларов, как утверждают журналисты-расследователи. В то же время, его семье принадлежат десятки квартир, домов и земельных участков в Киеве и Львове.

Украинская правда
Темы: Тарас КозакМедведчукРосcиякоррупцияколлаборационизм
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