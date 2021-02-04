Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского по взысканию $6 млрд

Министр юстиции Денис Малюська заявил о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, которые пытались отсудить у государства 6 млрд долларов.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь Малюська: "Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж полностью им отказал.

Для лучшего понимания масштаба требований: оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий.

Решения Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось. Чувствовалось, что истцы ничего не подозревающих и затягивают процесс. Но теперь это произошло - арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов, а не 6 млрд".

Справка: "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые принадлежат группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которую миноритарии "Укрнафты" требовали в счет потери дивидендов; 932 млн долларов, требуемых в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Кипрские офшоры Коломойского и Боголюбова утверждали, что, по их мнению, существуют четыре основные причины для иска к Украине:

1) Экспроприация газа, добытого ПАО "Укрнафта" или покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК "Нафтогаза Украины" в течение нескольких лет;

2) Изменение корпоративной структуры ПАО "Укрнафта" в результате изменения кворума для проведения Общего собрания акционеров с 60% до 50%;

3) Отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления "Укрнафтой";

4) Увеличение рентной платы за использование недр.

Юридическими основаниями для иска кипрские компании называли нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые проистекают из Энергетической хартии.

Напомним: