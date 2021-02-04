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В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука

Четверг, 4 февраля 2021, 19:01
В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука

В Верховном суде оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: Верховный суд

Дословно: "4 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, оспаривают указ президента "О решении СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов".

Детали: Согласно данным, ответчиком является непосредственно Зеленский, истцом - адвокат Попков Павел, а третьей стороной "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Украинская правда

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Темы: Верховный судЗеленскийсанкции
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