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В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука

Четверг, 4 февраля 2021, 20:01

В Верховном суде оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: Верховный суд

Дословно: "4 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, оспаривают указ президента "О решении СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов".

Детали: Согласно данным реестра, истцом является адвокат Попков Павел.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

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Украинская правда
Темы: Верховный судЗеленскийсанкции


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