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Санкции против Козака ввели из-за схем с поставками угля из ОРДЛО

Среда, 3 февраля 2021, 09:16
Тарас Козак. Фото slovoidilo.ua

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и Офисе президента

Детали: Таким образом Козак попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Также сообщается, что заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме.

В данном случае было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был прийти на 4 этаж Банковой, чтобы поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака.

Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также сообщается, что решение о наложении санкций не было молниеносным и не было на прямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

По данным издания, в течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

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Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ" и добавил, что телеканалы, попавшие под санкции, будут бороться за свое право быть в эфире.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Козака и трех каналов подконтрольных Медведчуку – это не посягательство на свободу слова, а исключительно борьба с "чужеродной пропагандой".
  • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова".

Темы: Медведчуксанкцииугольтерроризм


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