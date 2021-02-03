Санкции против Козака ввели из-за схем с поставками угля из ОРДЛО

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и Офисе президента

Детали: Таким образом Козак попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Также сообщается, что заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме.

В данном случае было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был прийти на 4 этаж Банковой, чтобы поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака.

Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также сообщается, что решение о наложении санкций не было молниеносным и не было на прямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

По данным издания, в течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

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