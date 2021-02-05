Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Байден во время выступления в Госдепе, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден".

Детали: В то же время Байден также рассказал, что дал президенту России Владимиру Путину понять, что США больше не будут "прогибаться" перед агрессивными действиями Москвы.

"Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан. Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы", – сказал глава Белого дома.

Что предшествовало: В Конгресс США внесен законопроект о введении санкций в отношении чиновников из России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним: