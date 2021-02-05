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В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой"

Пятница, 5 февраля 2021, 13:41

Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский предложил запретить журналистам телеканалов "112", NewsOne и ZIK работать в Верховной Раде. Это вызвало крайнее возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.

Источник: его выступление с трибуны парламента

Прямая речь: "Подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты с пророссийских каналов не работали в парламенте Украины...

Мы с проукраинскими народными депутатами выступаем за то, чтобы (если) сделали первый шаг - закрыли российские помойки пропаганды, (то) должны сделать и второй шаг - их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет!"

Детали: Лозинский обратил внимание, что несмотря введенные против этих каналов санкции, их журналисты и операторы продолжают работать в пресс-центре Верховной Рады.

Выступление Лозинского вызвало возмущение в секторе, где сидит фракция ОПЗЖ. Депутаты начали ругаться в сторону оратора и отправились к трибуне. В частности, к Лозинскому пошел с очень раздраженным видом Илья Кива. Но трибуну окружили депутаты из "Голоса" и не подпустили недовольных к своему коллеге.

Возле трибуны образовалось толкотня, депутаты вступили в словесную перепалку, которая продолжалась даже после выступления Лозинского. Впрочем, обошлось без драки.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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Темы: МедведчукВерховная РадателевидениеСМИ


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