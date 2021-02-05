В России арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак

У Симоновского райсуда в Москве арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак, чтобы уехать из суда - автомобиль заглох.

Источник: "Новая газета", РБК, Meduza

Детали: Согласно сообщению РБК, в Москве изоляторы переполнены, поэтому людей, задержанных во время митингов, перемещают в Подмосковье.

Meduza пишет, что автозак должен был отвезти арестованных в спецприемник в Егорьевску, который находится в 137 километрах от Москвы. При этом отмечается, что спецприемник в Егорьевске переполнен. Из 25 человек в одном автозаке под арест поместили только пять. Остальные остались в автобусе ждать распределения.

Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор «Новой» Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых.

При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда — он заглох. pic.twitter.com/WlK2eaJbxZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 4, 2021

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