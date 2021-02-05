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В России арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак

Пятница, 5 февраля 2021, 13:57
В России арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак

У Симоновского райсуда в Москве арестованные протестующие сами толкали полицейский автозак, чтобы уехать из суда - автомобиль заглох.

Источник: "Новая газета", РБК, Meduza

Детали: Согласно сообщению РБК, в Москве изоляторы переполнены, поэтому людей, задержанных во время митингов, перемещают в Подмосковье.

Meduza пишет, что автозак должен был отвезти арестованных в спецприемник в Егорьевску, который находится в 137 километрах от Москвы. При этом отмечается, что спецприемник в Егорьевске переполнен. Из 25 человек в одном автозаке под арест поместили только пять. Остальные остались в автобусе ждать распределения.

Предыстория:

  • 23 января в России начались акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального (18 января суд арестовал Навального на 30 суток - его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление).
  • 23 января в России задержали рекордное за много лет количество митингующих - 3711 человек.
  • 2 февраля суд в Москве принял решение, что Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года за дело "Ив Роше". В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных насчитали более тысячи человек.

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Темы: Росcия
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