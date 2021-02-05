Зеленский записал обращение на российском и прокомментировал закрытие каналов Медведчука

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на российском языке, в котором объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Хочу это сделать на российском языке. Не случайно. На российском языке, особенно в последнее время, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на российском языке - я буду правдой на российском языке".

Языке, который, по мнению одной партии и одной страны у нас сильно притесняют. Языком, на котором говорят многие наши военные на передовой, защитники. Защитники от "защитников" того же российского языка, который у нас так сильно притесняют. Так сильно притесняют, что надо приезжать к нам на танках.

Сразу же прошу прощения у тех, кого это возмутит. Просто мне очень хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на российском", то это непременно правда ...

... Что же мы с вами имеем в итоге - наглую, циничную и опасную ложь, такое вот трио. Очень напоминает трио каналов, которые прекратили свое вещание в Украине. Вы знаете, что решением СНБО к владельцу каналов 112, NewsOne и ZIK были применены санкции. Событие громкое, мощное, обсуждение бурное, мыслей множество, что все просто, но в то же время очень сложно.

Если даже я, человек, которого часто просили, раньше, это не говорить, это не шутить, это не вспоминать, запрещали концерты, запрещали фильмы, запрещали сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова... И если при этом я принял такое решение, значит там были веские железобетонные причины.

Если кто забыл - Россия аннексировала у нас Крым. И часть нашей территории сегодня оккупирована, уверен, что временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, - все они создают угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В частности с помощью санкций.

С 2014 года у нас идет война. С того же года у нас действует закон о санкциях. На основании закона и данных СБУ, которые в силу понятных причин пока не могут быть разглашены, СНБО решил применить санкции к владельцам канала 112, ZIK и NewsOne. И это главная причина прекращения вещания, а не какая-нибудь критика меня, как президента.

Тройка этих телеканалов удерживала говорящих армию, которая очень профессионально вас обманывала и зомбировала.

Например, убеждали, что власть отобрала у народа землю, но молчали о том, кто украл тысячи гектаров земли вашей, когда действовал фальшивый мораторий.

Убеждали, что власть устроила тарифный геноцид, но молчали о том, что Облгазы и облэнерго, влияющие на тарифы в регионах, не напрямую, но принадлежат депутатам одной известной партии. С красивым названием, очень хорошей, как тост - "За жизнь". Правда, не вашу, а за их.

Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт, ссора, маленький "междусобойчик".

Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

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