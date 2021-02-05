Данилов: Официально средняя зарплата на каналах Медведчука составляла 5 тысяч гривен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал отчеты о заблокированных из-за санкций телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Источник: Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Данилова: "Мы работаем с фактами, мы работаем с документами, и не можем работать с эмоциями. То, что касается полутора тысяч человек, о которых делают заявления, что они потеряли работу... С каждого предприятия, которые находятся под санкциями, они мониторятся.

Соответственно, я могу сказать: предприятие "ТВ выбор" в 2020 году количество работающих - один человек, "Новый формат" - один человек, "Орианта" - один человек, "Телекомпания "112 ТВ" - 33 человека, "Партнер ТВ" - один человек, "Лидер ТВ" - один человек.

У нас есть средняя заработная плата в этих компаниях, я могу сказать, что это бедные люди. Средняя заработная плата составляет 5 тысяч гривен.

Это те отчеты, которые имеет СНБО, когда мы готовились ко всем процедурам компаний господина Козака".

Детали: Данилов рассказал, что президент Владимир Зеленский предложил трудоустроить уволенных людей с закрытых телеканалов и даже увеличить им зарплату на 20-25%.

Почему это важно: Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и коллеги владельцев телеканалов сообщают, что из-за санкций с телеканалов уволили "полторы тысячи журналистов".

Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине