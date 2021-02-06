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"Тишина" на Донбассе: 10 обстрелов, двое раненых

Суббота, 6 февраля 2021, 18:26

В субботу на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, ранены двое украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В результате вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов по украинским позициям из стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Луганского противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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