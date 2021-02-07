В Мьянме десятки тысяч людей протестуют против военного переворота

В воскресенье десятки тысяч людей вышли на акции протеста в городах Мьянмы. Они выступают против военного переворота, произошедшего в стране 1 февраля.

Источник: Reuters

Детали: В крупнейшем городе страны Янгоне на улицы второй день подряд выходят десятки тысяч людей.

Протестующие скандируют лозунги против военной диктатуры и требуют демократизации страны.

Многие из участников митингов одеты в красные рубашки, они размахивают красными флагами политической партии "Национальная лига за демократию" (NLD), которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая до переворота была фактической главой правительства.

Люди требуют освободить арестованную военными Аун Сан Су Чжи.

Протесты в воскресенье проходят на фоне блокирования военными доступа к интернету.

Что предшествовало: 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Напомним: В ноябре прошлого года в Мьянме (бывшая Бирма) состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.