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Эксперты ВООЗ в Ухане нашли "важные ключи" к разгадке истоков коронавируса

Воскресенье, 7 февраля 2021, 18:19
Эксперты ВООЗ в Ухане нашли важные ключи к разгадке истоков коронавируса
Уханский рынок морепродуктов, Wikipedia

Эксперты ВООЗ, находящиеся с миссией в китайском Ухане, нашли "важные ключи" к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении коронавируса.

Источник: участник миссии Питер Дашак, пишет Bloomberg

Детали: В своем комментарии из Уханя Дашак рассказал, что группа из 14 человек работала с экспертами в Китае и посетила ключевые точки и исследовательские центры, чтобы раскрыть "некоторые реальные ключи к тому, что произошло".

Он ожидает, что основные результаты будут опубликованы до запланированного отъезда миссии 10 февраля.

Прямая речь: "Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки – весьма ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону указывает".

"То, что я видел, уже подсказывает мне, что есть некоторые реальные ключи к разгадке того, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу поездки".

Детали: Дашак сказал, что его поездка на рынок свежих продуктов Хуанань в центре Уханя была особенно полезной.

На так называемом мокром рынке продавались в основном морепродукты, а также мясо, в том числе свежеприготовленная дичь.

В начале вспышки коронавируса звучали предположения, что рынок мог быть тем местом, где вирус перешел от животных к людям. Последующие исследования выявили более ранние случаи среди людей, не связанных с рынком, что опровергает эту теорию. По словам Дашака, эксперты нашли "важные ключи" к роли рынка.

Несмотря на то, что продуктовый рынок был закрыт и очищен почти сразу после выявления случаев заражения, "он все еще в значительной степени нетронут", сказал Дашак.

По его словам, ученые, взявшие пробы на рынке, определили места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2.

Прямая речь: "Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходит, и это то, на что мы смотрели".

"Теперь мы знаем то, чего не знали раньше – что на каждый случай заболевания приходились другие, которые протекали бессимптомно или которые трудно отличить от простуды или кашля. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем".

Что предшествовало: 14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.

5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.

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Предыстория:

  • Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования. 

Украинская правда
Темы: коронавирусКитайздоровье
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