Команда ВОЗ прибыла в Ухань

Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, наконец-то смогла прибыть в Китай.

Источник: Associated Press со ссылкой на гостелеканал Китая CGTN

Детали: Команда из 10-и экспертов ВОЗ прибыла в Ухань, провинция Хубэй для проведения расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

В состав команды ВОЗ вошли эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

Издание сообщает, что в Китае снова ввели усиленные карантинные ограничения на фоне новых всплесков COVID-19.

Представитель правительства Китая заявил ранее на этой неделе, что они "обменяются мнениями" с китайскими учеными, но не сообщил, будет ли им позволено проводить полноценную исследовательскую работу.

NOW: The @WHO has finally landed!🇨🇳 Vet, medical and virology experts from 10 countries now here in Wuhan to find #COVID’s origin. This is their bus pulling away from Tianhe airport. Local official confirms to CBS News they’ll be in quarantine at least 14 days. @CBSNews is here. pic.twitter.com/XvQugNC4AP