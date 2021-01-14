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Команда ВОЗ прибыла в Ухань

Четверг, 14 января 2021, 07:31

Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, наконец-то смогла прибыть в Китай.

Источник: Associated Press со ссылкой на гостелеканал Китая CGTN

Детали: Команда из 10-и экспертов ВОЗ прибыла в Ухань, провинция Хубэй для проведения расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

В состав команды ВОЗ вошли эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

Издание сообщает, что в Китае снова ввели усиленные карантинные ограничения на фоне новых всплесков COVID-19.

Представитель правительства Китая заявил ранее на этой неделе, что они "обменяются мнениями" с китайскими учеными, но не сообщил, будет ли им позволено проводить полноценную исследовательскую работу.

Что было раньше: 5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.

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Предыстория:

  • Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.
  • Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования. 

Темы: Китайкоронавирус


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