Команда ВОЗ прибыла в Ухань
Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, наконец-то смогла прибыть в Китай.
Источник: Associated Press со ссылкой на гостелеканал Китая CGTN
Детали: Команда из 10-и экспертов ВОЗ прибыла в Ухань, провинция Хубэй для проведения расследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
В состав команды ВОЗ вошли эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.
Издание сообщает, что в Китае снова ввели усиленные карантинные ограничения на фоне новых всплесков COVID-19.
Представитель правительства Китая заявил ранее на этой неделе, что они "обменяются мнениями" с китайскими учеными, но не сообщил, будет ли им позволено проводить полноценную исследовательскую работу.
NOW: The @WHO has finally landed!🇨🇳 Vet, medical and virology experts from 10 countries now here in Wuhan to find #COVID’s origin. This is their bus pulling away from Tianhe airport. Local official confirms to CBS News they’ll be in quarantine at least 14 days. @CBSNews is here. pic.twitter.com/XvQugNC4AP— Ramy Inocencio 英若明 (@RamyInocencio) January 14, 2021
Что было раньше: 5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.
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Предыстория:
- Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.
- Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
- В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования.