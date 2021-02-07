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Кравчук считает, что на обстрелы надо отвечать зеркально

Воскресенье, 7 февраля 2021, 21:07
Кравчук считает, что на обстрелы надо отвечать зеркально

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в случае вражеских обстрелов на Донбассе украинские военные должны действовать зеркально.

Источник: Кравчук в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже с 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности.

Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же.

Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки – это признак нашей слабости".

Предыстория:

  • В субботу в районе населенного пункта Марьинка трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, двое из них погибли, за жизнь третьего борются врачи. Кроме того, вследствие обстрелов ранены еще трое военных.
  • В воскресенье неподалеку Новомихайловки в результате обстрела из снайперского оружия ранен украинский военный.

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Темы: КравчукДонбассвойна
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