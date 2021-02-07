На Донбассе ранен украинский военный

В воскресенье неподалеку Новомихайловки в результате обстрела из снайперского оружия ранен украинский военный.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 7 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь".

Что предшествовало: В сводке пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов воскресенья не сообщается о ранении бойца.

На тот момент в районе проведения операции Объединенных сил в воскресенье было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня – дистанционное минирование местности.

Предыстория: