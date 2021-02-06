На Донбассе новые потери: 2 воинов погибли, еще 2 ранены

В субботу в районе населенного пункта Марьинка трое украинских военных подорвались на взрывном устройстве, двое из них погибли и один пострадал. Кроме того, в результате обстрела ранен еще один воин.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

От полученных ранений двое защитников – погибли, за жизнь третьего борются медики".

"Также, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наших позиций из стрелкового оружия вблизи Песков, получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в субботу на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, ранены двое украинских военных.