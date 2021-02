РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы заявил, что Россия не готова к конструктивному диалогу.

Источник: Боррель в twitter

Прямая речь: "Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это грустно, и нам придется делать выводы".

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



