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РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС

Понедельник, 8 февраля 2021, 04:46
РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы заявил, что Россия не готова к конструктивному диалогу.

Источник: Боррель в twitter

Прямая речь: "Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это грустно, и нам придется делать выводы".

Детали: В своем блоге дипломат отметил, что ездил в Москву, чтобы понять, готов ли Кремль работать над налаживанием отношений. Основной причиной для этой поездки послужило заключение оппозиционера Алексея Навального и массовые протесты.

"Реакция, которую я получил, была явно иной", – говорится в тексте.

"Иногда, – пишет он, – обсуждение с российским коллегой Сергеем Лавровым было достаточно напряженным, поскольку я призывал освободить Навального и расследовать его отравление".

Дипломат отметил, что теперь ЕС должны действовать слаженно и решительно в отношениях с Россией.

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Напомним:

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.
  • Европейская служба внешнеполитических дел 6 февраля опубликовала заявление по итогам визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором содержится жесткая критика в адрес России в связи с делом Навального.

Украинская правда

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Темы: ЕСРосcия
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