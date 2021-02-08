РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы заявил, что Россия не готова к конструктивному диалогу.
Источник: Боррель в twitter
Прямая речь: "Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это грустно, и нам придется делать выводы".
My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021
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Детали: В своем блоге дипломат отметил, что ездил в Москву, чтобы понять, готов ли Кремль работать над налаживанием отношений. Основной причиной для этой поездки послужило заключение оппозиционера Алексея Навального и массовые протесты.
"Реакция, которую я получил, была явно иной", – говорится в тексте.
"Иногда, – пишет он, – обсуждение с российским коллегой Сергеем Лавровым было достаточно напряженным, поскольку я призывал освободить Навального и расследовать его отравление".
Дипломат отметил, что теперь ЕС должны действовать слаженно и решительно в отношениях с Россией.
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Напомним:
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время общения с российским министром иностранных дел в пятницу в Москве все же поднял вопрос Украины.
- Европейская служба внешнеполитических дел 6 февраля опубликовала заявление по итогам визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором содержится жесткая критика в адрес России в связи с делом Навального.