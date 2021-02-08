РФ не готова к конструктивному диалогу – глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после возвращения из Москвы заявил, что Россия не готова к конструктивному диалогу.

Источник: Боррель в twitter

Прямая речь: "Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это грустно, и нам придется делать выводы".

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021

Детали: В своем блоге дипломат отметил, что ездил в Москву, чтобы понять, готов ли Кремль работать над налаживанием отношений. Основной причиной для этой поездки послужило заключение оппозиционера Алексея Навального и массовые протесты.

"Реакция, которую я получил, была явно иной", – говорится в тексте.

"Иногда, – пишет он, – обсуждение с российским коллегой Сергеем Лавровым было достаточно напряженным, поскольку я призывал освободить Навального и расследовать его отравление".

Дипломат отметил, что теперь ЕС должны действовать слаженно и решительно в отношениях с Россией.

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Напомним: