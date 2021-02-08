Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Pfizer планирует вдвое быстрее производить вакцину от COVID-19

Понедельник, 8 февраля 2021, 05:35
Pfizer планирует вдвое быстрее производить вакцину от COVID-19

Компания Pfizer планирует вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса.

Источник: USA Today со ссылкой на компанию Pfizer

Детали: Сейчас на изготовление партии вакцины необходимо 110 дней. Компания же работает над тем, чтобы этот процесс в среднем занимал 60 дней. Там говорят, что поскольку США ускоряют темпы вакцинации, то уменьшение времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампании вакцинации. В то же время, только за последний месяц Pfizer вдвое увеличили объемы производства.

Вместе с увеличением скорости изготовления, компания также расширяет и производственные мощности, добавив три линии на трех своих заводах.

Напомним:

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: