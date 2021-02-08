Pfizer планирует вдвое быстрее производить вакцину от COVID-19
Понедельник, 8 февраля 2021, 06:35
Компания Pfizer планирует вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса.
Источник: USA Today со ссылкой на компанию Pfizer
Детали: Сейчас на изготовление партии вакцины необходимо 110 дней. Компания же работает над тем, чтобы этот процесс в среднем занимал 60 дней. Там говорят, что поскольку США ускоряют темпы вакцинации, то уменьшение времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампании вакцинации. В то же время, только за последний месяц Pfizer вдвое увеличили объемы производства.
Вместе с увеличением скорости изготовления, компания также расширяет и производственные мощности, добавив три линии на трех своих заводах.
Напомним:
- Американская компания Pfizer по контракту обязуется предоставить в этом году до 40 млн доз своей вакцины от коронавируса в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения в бедные страны и страны со средним уровнем доходов.
Украинская правда