Pfizer планирует вдвое быстрее производить вакцину от COVID-19

Компания Pfizer планирует вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса.

Источник: USA Today со ссылкой на компанию Pfizer

Детали: Сейчас на изготовление партии вакцины необходимо 110 дней. Компания же работает над тем, чтобы этот процесс в среднем занимал 60 дней. Там говорят, что поскольку США ускоряют темпы вакцинации, то уменьшение времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампании вакцинации. В то же время, только за последний месяц Pfizer вдвое увеличили объемы производства.

Вместе с увеличением скорости изготовления, компания также расширяет и производственные мощности, добавив три линии на трех своих заводах.

Напомним: