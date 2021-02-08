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В воскресенье оккупанты четыре раза нарушили перемирие – ООС

Понедельник, 8 февраля 2021, 07:30

7 февраля на Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного у Новомихайловки.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Новомихайловка российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия. Там же наш военный получил огнестрельное ранение. Бойца доставили в лечебное учреждение.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также – стрелкового оружия. Также у Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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