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Зеленский анонсировал "беспрецедентный" День Независимости и еженедельные форумы

Понедельник, 8 февраля 2021, 09:36
Зеленский анонсировал беспрецедентный День Независимости и еженедельные форумы

Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине к празднованию Дня Независимости.

Источник: Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Прямая речь: "Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов.

В течение следующих месяцев кроме COVID-19 мы будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, про Крым и Донбасс, о коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, об социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправление и многих других очень важных вещах.

Тех вещах, которые являются опорами нашей независимости. В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее получения. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте будет для Украины беспрецедентным".

Детали: Президент призвал украинцев следить за тем, что происходит на форумах, особенно в контексте принятого закона о референдуме.

Он отметил, что эти форумы могут дать ответы на многие вопросы.

Напомним:

  • 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что по случаю Дня Независимости министерство готовит сюрприз: "В Украину вернут кое-что, что находится за границей".

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийДень Независимостипразднования
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