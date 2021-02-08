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Украинцы на оккупированных территориях в третьей очереди вакцинации – Ляшко

Понедельник, 8 февраля 2021, 12:24
Украинцы на оккупированных территориях в третьей очереди вакцинации – Ляшко

Украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, смогут получить прививку от коронавируса на третьем этапе вакцинации.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, журналистка УП с места происшествия

Прямая речь: "Люди, которые из-за вынужденных причины оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа.

Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем - кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки.

Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки".

Детали: По словам Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украине. Ориентировочно - это апрель 2021 года.

Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую - Украина закупила у китайского производителя.

Предыстория:

  • В Украине до конца февраля полноценно заработает сайт о вакцинации против COVID-19, также будут действовать два механизма записи на бесплатные прививки от работы и индивидуально для представителей уязвимых групп.
  • Руководство Минздрава уверяет, что вакцинация будет добровольной и бесплатной, а к использованию будут применены только безопасные вакцины.
  • По плану, вакцинация в Украине должна стартовать в середине февраля с вакцины Pfizer - Biontech, которую Украина получает в рамках мировой инициативы COVAX. В целом предусматривается 5 этапов вакцинации, первые направлены на людей из групп риска по специальности и возрасту.

Знать больше: Вакцина против COVID-19. Сколько стоит, когда появится в Украине и почему СБУ уже расследует контрабанду

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Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусОРДЛО
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