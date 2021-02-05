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Степанов анонсировал Раде портал о вакцинации и два списка на прививки

Пятница, 5 февраля 2021, 11:28
Степанов анонсировал Раде портал о вакцинации и два списка на прививки

В Украине до конца февраля полноценно заработает сайт о вакцинации против COVID-19, также будет действовать два механизма записи на бесплатные прививки: от работы и индивидуально для представителей уязвимых групп.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, выступая во время ​​часа вопросов к правительству

Прямая речь: "Министерство здравоохранения запланировало создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах. Также будут дашборды со статистикой вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО.

Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе. Полная версия вместе с мобильной – до конца февраля".

Детали: Глава Минздрава также рассказал, что на сегодняшний день механизм формирования списков и записей на вакцинацию предполагает два подхода.

Первый – это формирование списков через работодателя, с привязкой к месту работы: для медиков, социальных работников, военнослужащих.

Второй – это открытая запись на вакцинацию для "социальных категорий", которая не привязана к месту работы: для пожилых людей, например.

Открытая запись вакцинации будет осуществляться не более чем за месяц до начала вакцинации.

Записаться можно будет через информационный портал вакцинации, через веб-портал электронных медицинских систем, через семейного врача или контакт-центр.

Эти записи нужны для того, чтобы спланировать графики работы пунктов прививок. Они должны учитывать уникальные масштабы вакцинации.

Подробные алгоритмы для пациентов МОЗ обнародует на портале.

Ранее руководство Минздрава уверяло, что вакцинация будет добровольной и бесплатной, а к использованию будут приняты лишь безопасные вакцины.

По плану, вакцинация в Украине должна стартовать в середине февраля с вакцины Pfizer - Biontech, которую Украина получает в рамках мировой инициативы COVAX. В целом предполагается 5 этапов вакцинации, первые направлены на людей из групп риска по специальности и возрасту.

Знать больше: Вакцина против COVID-19. Сколько стоит, когда появится в Украине и почему СБУ уже расследует контрабанду

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациядиджитализацияСтепановкоронавирусCovid-2019
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