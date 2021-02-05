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Степанов анонсировал Раде портал о вакцинации и два списка на прививки

Пятница, 5 февраля 2021, 12:28

В Украине до конца февраля полноценно заработает сайт о вакцинации против COVID-19, также будет действовать два механизма записи на бесплатные прививки: от работы и индивидуально для представителей уязвимых групп.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, выступая во время ​​часа вопросов к правительству

Прямая речь: "Министерство здравоохранения запланировало создать отдельный информационный портал о вакцинации. Там каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах. Также будут дашборды со статистикой вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО.

Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе. Полная версия вместе с мобильной – до конца февраля".

Детали: Глава Минздрава также рассказал, что на сегодняшний день механизм формирования списков и записей на вакцинацию предполагает два подхода.

Первый – это формирование списков через работодателя, с привязкой к месту работы: для медиков, социальных работников, военнослужащих.

Второй – это открытая запись на вакцинацию для "социальных категорий", которая не привязана к месту работы: для пожилых людей, например.

Открытая запись вакцинации будет осуществляться не более чем за месяц до начала вакцинации.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациядиджитализацияСтепановкоронавирусCovid-2019


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