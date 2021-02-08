Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военного, который подорвался в субботу на мине, прооперировали, он в тяжелом состоянии

Понедельник, 8 февраля 2021, 13:55
Военного, который подорвался в субботу на мине, прооперировали, он в тяжелом состоянии

Состояние военнослужащего, который подорвался на взрывном устройстве в зоне проведения спецоперации на Донбассе 6 февраля остается тяжелым.

Источник: Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им .. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

Прямая речь Рыженко: "В субботу, 6 февраля, в 22.00 в больницу Мечникова доставлен раненый Илья. Ему 25 лет, родом из Никополя.

Получил ранения 6 февраля около 17.00, обстоятельства и место ранения не уточняются. Эвакуирован бортом с мобильного госпиталя. Диагноз: минно-взрывная травма".

Детали: Рыженко рассказал, что военнослужащего прооперировали, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей. Закрытая травма грудной клетки. Ушиб легких. Проникающие ранения, инородные тела левого и правого глаза.

Предыстория:

В субботу 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Новомихайловка в субботу погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода - Назарий Полищук Алексей Подвезенний. Еще 1 военнослужащий попал в больницу.

Темы: ООСДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: