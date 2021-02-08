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Военного, который подорвался в субботу на мине, прооперировали, он в тяжелом состоянии

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:55

Состояние военнослужащего, который подорвался на взрывном устройстве в зоне проведения спецоперации на Донбассе 6 февраля остается тяжелым.

Источник: Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им .. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

Прямая речь Рыженко: "В субботу, 6 февраля, в 22.00 в больницу Мечникова доставлен раненый Илья. Ему 25 лет, родом из Никополя.

Получил ранения 6 февраля около 17.00, обстоятельства и место ранения не уточняются. Эвакуирован бортом с мобильного госпиталя. Диагноз: минно-взрывная травма".

Детали: Рыженко рассказал, что военнослужащего прооперировали, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей. Закрытая травма грудной клетки. Ушиб легких. Проникающие ранения, инородные тела левого и правого глаза.

Предыстория:

В субботу 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Новомихайловка в субботу погибли двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода - Назарий Полищук Алексей Подвезенний. Еще 1 военнослужащий попал в больницу.

Темы: ООСДонбасс


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