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У России забрали право принимать Чемпионат мира по борьбе из-за санкций

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:38
У России забрали право принимать Чемпионат мира по борьбе из-за санкций
Фото UWW

Бюро объединенного мира борьбы – United World Wrestling – перенесло Чемпионат мира, который должен был состояться в следующем году в российском Красноярске, в сербский Белград.

Источник: UWW

Прямая речь президента организации Ненада Лаловича: "Мы уважаем решение CAS, позицию WADA и скорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет прекрасным хозяином турнира в 2023 году".

Детали: В UWW объяснили, что отказались от проведения чемпионата мира в России из-за прошлогоднего решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), которым России запретили проводить какие-либо международные соревнования до конца 2022 года.

Относительно Чемпионата 2023 года, то его планируют проводить в России, но город, который будет принимать соревнования, определят позже.

Также UWW решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также должна была принимать Россия. Сейчас определяются с новым местом проведения. Его озвучат в ближайшие недели.

Предыстория: 

  • В июле 2019 года Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
  • 25 ноября 2019 года Комитет по соответствию ВАДА отстранить Россию от международных турниров на 4 года.
  • 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал обоснованным решение ВАДА  агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список 2-летних санкций в отношении российского спорта. 
  • В частности российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна РФ. Кроме того,  Россию лишили права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.
  • Российским чиновникам, включая президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, членов Госдумы, представителей Администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запретили занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Они не могут присутствовать на соревнованиях, среди которых Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира. (Санкции не будут действовать в отношении тех чиновников, которые являются членами Международного олимпийского или Паралимпийского комитета, а также тех, кто приглашен главой принимающей соревнования страны).

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Темы: Росcияспортсудсанкции
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