У России забрали право принимать Чемпионат мира по борьбе из-за санкций

Бюро объединенного мира борьбы – United World Wrestling – перенесло Чемпионат мира, который должен был состояться в следующем году в российском Красноярске, в сербский Белград.

Источник: UWW

Прямая речь президента организации Ненада Лаловича: "Мы уважаем решение CAS, позицию WADA и скорректировали расписание соревнований в соответствии с этим. Недавно мы провели успешный Индивидуальный Кубок мира в Белграде, и мы уверены, что Россия станет прекрасным хозяином турнира в 2023 году".

Детали: В UWW объяснили, что отказались от проведения чемпионата мира в России из-за прошлогоднего решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), которым России запретили проводить какие-либо международные соревнования до конца 2022 года.

Относительно Чемпионата 2023 года, то его планируют проводить в России, но город, который будет принимать соревнования, определят позже.

Также UWW решила перенести один из четырех этапов мировой серии по пляжной борьбе, который также должна была принимать Россия. Сейчас определяются с новым местом проведения. Его озвучат в ближайшие недели.

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