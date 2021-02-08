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Глава НАПК составил два админпротокола по Тупицкому из-за земли в Крыму

Понедельник, 8 февраля 2021, 17:15

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 протокола в отношении судьи Конституционного суда отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого.

Источник: НАПК

Прямая речь: "Еще 1 октября 2020 года - почти за месяц до принятия известного решения КСУ - НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол.

27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Итак, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада восстановила упомянутое право НАПК, мы должны составить 2 админпротокола по Тупицкому - по умышленному неуказанию участка в декларации и о конфликте интересов".

Детали: Новиков отметил, что с 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.

Врученные протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.

Что предшествовало: Журналисты выяснили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Тупицкий прокомментировал информацию о незадекларированной им земле в оккупированном Россией Крыма, заявив, что готов нести ответственность за допущенные ошибки.

КС под руководством Тупицкого вынес скандальное решение, которым отменил электронное декларирование, криминальную статью о незаконном обогащении, лишил полномочий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Нардепы возвратили НАПК его полномочия законом.

Украинская правда
Темы: НАПКТупицкийдекларации


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