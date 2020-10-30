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Глава КС о незадекларированной земле в Крыму: Готов отвечать

Пятница, 30 октября 2020, 12:35

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал информацию о незадекларированной им земле в оккупированном Россией Крыму, заявив, что готов нести ответственность за допущенные ошибки.

Источник: Тупицкий на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я готов отвечать, если где-то ошибки какие-то я допустил, готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если есть ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома".

Детали: Тупицкий отметил, что один из телеканалов обратился к нему с запросом по этому поводу, он решил дать публичный ответ, поскольку, по словам председателя КС, "события начали так разворачиваться, что надо ответить всем".

Что предшествовало: Журналисты выяснили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

При этом КС вынес скандальное решение, которое практически перечеркивает антикоррупционную реформу: отменил электронное декларирование, криминальную статью о незаконном обогащении, лишил полномочий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Темы: КСдекларации


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